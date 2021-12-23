في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 09:31 مساء
العدد 318 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 23 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

نقرأ في الصفحة الأولى من العدد 318 لجريدة «الوسط» الصادر، الخميس، كيف انتصر من يمكن تسميتهم بحزب الوقت الراهن، وتأجلت انتخابات الرئاسة في ليبيا، والتي كان مقررًا أن تنطلق غدًا الجمعة2021 /24/12. وجاءت القصة الرئيسية للعدد تحت عنوان «تأجيل الانتخابات يهدد حكومة الدبيبة بالرحيل».

ونقرأ في الصفحة الثالثة تقريرًا بعنوان «انقلاب الموازين الدولية يلقي بظلاله على الوضع الليبي». ويرصد التقارب التركي الإماراتي وزيارة نواب من طبرق إلى أنقرة للمرة الأولى.

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وتحت عنوان «واقعة فريدة.. الكتاب المدرسي يقود وزير التعليم إلى السجن»، يتصدر الصفحة الرابعة تقرير موسع عن قرار النائب العام بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، على ذمة تحقيقات قضية فساد متعلقة بعدم توريد الكتاب المدرسي للطلاب، رغم إعلان رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، تحويل 190 مليون دينار إلى الوزارة لطباعة الكتاب، وقيام الوزير بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي.

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير حول حدث دولي يهم الليبيين، في الذكرى الثالثة والثلاثين لتفجير الطائرة الأميركية «بان إم» فوق قرية لوكيربي الإسكتلندية وجاء بعنوان «مخاوف من انهيار محاكمة لوكيربي بسبب مصداقية الشاهد المالطي». فيما تضم الصفحة نفسها تقريرًا مجمعًا حول الوضع الصحي داخل ليبيا في ظل جائحة كورونا.

تونس تبحث عن نفسها
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة تقارير ثلاثة أبرزها حول سير مفاوضات الملف النووي الإيراني. أيضًا نقرأ تقريرًا في الصفحة السابعة يرصد أحوال الشقيقة الجارة تونس بعد مضي 11 عامًا على الثورة، وجاء بعنوان : هل تعود تونس لنظام بن علي؟

انتكاسة نفطية
وإلى صفحات الاقتصاد ونطالع تقريرًا رئيسيًا في الصفحة الثامنة، يرصد تطورات قطاع النفط الليبي، وجاء بعنوان «شبح الإغلاقات النفطية يعصف بأحلام زيادة الإنتاج».

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أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع حول تنظيم دخول العمالة المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار ليبيا، وجاء بعنوان «وصول العمالة المصرية إلى ليبيا مرهون بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية». ومن مقالات الرأي إلى الصفحة الثقافية ويتصدرها تقرير بعنوان (مجمع اللغة يحتفي باليوم العالمي لـ«العربية»).

صدمة شيرين «آه يا ليل»
وعلى صفحة الفن نطالع موضوعات عدة، ويتصدرها قراءة نقدية لظهور المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، في حفل غنائي في الإمارات وهي حليقة الرأس، بالتزامن مع إعلان طلاقها من المطرب حسام حبيب، بعبارة صادمة تقول «الآن أصبحت حرة وغير مستعبدة». بالإضافة إلى آخر أخبار الفنانين الليببيين والعرب والأجانب.

الأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة
ومن الفن إلى الرياضة ويتصدر الصفحة الرابعة عشرة، تقرير مجمع يرصد أرقامًا من حصاد الأسبوع الخامس للدوري الممتاز لكرة القدم، وأبرزها تصدر الأهلي بنغازي للمسابقة، محققًا العلامة الكاملة بـ15 نقطة. وبعنوان «مالك الزناد ينهي 2021 بإسقاط خصمه التونسي إسلام التفاحي»، تصدر تقرير إخباري الصفحة الخامسة عشرة.

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