وزير الصحة: نحتاج 5 مصانع أكسجين.. وغياب الميزانية عرقل خطط الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 07:44 مساء
وزير الصحة على الزناتي خلال اجتماع موسع لوزارة الصحة عقد في بنغازي الأربعاء 22 ديسمبر 2021 (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، إن سياسات الأكسجين أوصت بتوفير خمسة مصانع استراتيجية لتوفير إمدادات الأكسجين، لافتا إلى أن غياب الميزانية والدعم كانا ضمن العراقيل أمام تنفيذ خطط الوزارة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصحة خلال الاجتماع الاستثنائي لإدارات وزارة الصحة والجهات التابعة للقطاع الذي عُقد الأربعاء بمدينة بنغازي، والذي حمل عنوان «ما أُنجز.. ومالم يُنجز .. والمعوقات»، وذلك لاستعراض الرؤى والاستراتيجيات المنجزة خلال الفترة من 22 مارس إلى 22 ديسمبر.

لجنة للمرة الأولى في ليبيا لوضع سياسات الأكسجين
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة للمرة الأولى في ليبيا تُعنى بوضع سياسات الأكسجين، وهي التي أوصت بتوفير خمسة مصانع استراتيجية لتوفير إمدادات الأكسجين بالإضافة إلى الحاجة لمصنع وادي الربيع للأكسجين، والشركة الليبية لغاز الأكسجين التي أسهمت بشكل كبير وفعال.

وتابع الوزير: «عند تسلمنا مهامنا في وزارة الصحة وجدنا مشروعات متراكمة منذ أكثر من ست سنوات، بقيمة مليار وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون وسبعمائة واثنين وستين دينار ليبي».

وأوضح أن الوزارة حاولت إحياء مراكز علاج الأورام في ليبيا، ولكن ما جرى تخصيصه لا يتعدى 20% من المبلغ المطلوب.

لا وفيات في ليبيا بسبب نقص الأكسجين
من جانبه قال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة، إن غرف الطوارئ بالوزارة قامت بجهد كبير لتوفير إمدادات الأكسجين، لذلك لم تسجل وفيات في ليبيا بسبب نقص الأكسجين.

وأكد أن «عند تسلمنا لمهامنا في وزارة الصحة وجدنا مشروعات متراكمة منذ أكثر من ست سنوات، وزارة الصحة تمكنت من إنقاذ حياة مرضى كورونا في مرحلة كنا نعاني فيها من النقص الحاد في إمدادات الأكسجين».

اجتماع موسع لوزارة الصحة عقد في بنغازي الأربعاء 22 ديسمبر 2021 (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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