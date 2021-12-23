وصول شحنة «إنسولين» لمرضى السكري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 23 ديسمبر 2021, 07:22 مساء
أدوية أنسولين وبطاقات خاصة بعدد من المرضى على طاولة مكتب بمقر المركز الصحي الجملة ببني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت شحنة دوائية تحتوي على حقن الإنسولين لمرضى السكري، الخميس، إلى عيادة السكر المركزية بالمدينة مقدمة من الإدارة المركزية لجهاز الإمداد الطبي.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت، محمد عبدالرحمن، لـ«بوابة الوسط» إن هذه الشحنة مخصصة للمرضى المسجلين لدى العيادة المركزية للسكري بسرت.

وذكر عبدالرحمن أن عدد مرضى السكري المسجلين بالمنظومة الخاصة بالعيادة المركزية لمرضى السكري بسرت يبلغ أكثر من 7 آلاف مريض ومريضة، مشيرًا إلى أنهم يعانون منذ ثلاثة أشهر من نقص الأدوية الخاصة بهم.

ونوه مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت بأن التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال متوفرة بالمراكز والوحدات الصحية بسرت حتى نهاية الشهر الجاري.

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