عون يطالب «حرس المنشآت» بإيجاد حلول عاجلة لوقف إغلاقات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 06:24 مساء
اجتماع وزير النفط والغاز مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، الخميس 23 ديسمبر 2021. (حرس المنشآت)

طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد علي الديب بـ«ضرورة إيجاد حلول لوقف الإغلاقات» المتكررة لمنشآت وحقول وخطوط النفط والغاز، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الجهاز الذي يقوم بحماية وتأمين المنشآت النفطية على أكمل وجه، وفق المكتب الإعلامي للجهاز.

واجتمع عون بمكتبه في ديوان وزارة النفط والغاز في العاصمة طرابلس صباح الخميس، مع العميد علي الديب بحضور مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز حرس المنشآت النفطية، طه غرودة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية إن الاجتماع تناول موضوع الإغلاقات التي حدثت في بعض الحقول والمنشآت النفطية، وسبل تنفيذ القرار رقم (154) بشأن تبعية الجهاز وسبل تقديم الدعم اللازم له، مشيرًا إلى أن الديب قدم لوزير النفط طلبًا لمخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة تفعيله.

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وقدم الديب خلال الاجتماع شرحًا وافيًا عن الأسباب التي أدت إلى الإغلاقات النفطية الأخيرة والأضرار الناجمة عنها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني لأنها تعتبر المصدر الوحيد لدخل البلاد، مؤكدًا أن «المطالب يجب أن تكون بالطرق القانونية وليس من خلال الاعتصامات والإقفال للممتلكات العامة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الديب طالب خلال الاجتماع أيضًا بضرورة دعم الجهاز ببعض المتطلبات لمنتسبيه مثل الملابس والإعاشة، مشيرًا إلى أنه «جرى الرد بأن الجهاز لا يتبع إلى وزارة النفط والغاز حتى يجري تقديم الدعم المطلوب ولكن الجهاز يتبع المؤسسة الوطنية للنفط بموجب قرار إنشاء الجهاز سنة 2007 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقًا (رئاسة الوزراء)».

وأكد المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية أن وزير النفط والغاز محمد عون أبدى من جهته استعداده مساعدة الجهاز والوقوف إلى جانبه.

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