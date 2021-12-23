«الصحة»: 115 حالة مصابة بفيروس كورونا في العناية الفائقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 04:57 مساء
إحدى غرف مركز عزل بئر هويسة في الزاوية، 31 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن إجمالي الحالات الموجودة بالعناية الفائقة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 115 حالة.

وأضافت في بيان، الخميس، أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الفترة ذاتها وصل إلى 32 حالة، فيما خرجت 12 حالة.

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وأوضحت أن عدد المطعمين بجرعة أولى من لقاحات فيروس كورنا وصل إلى مليون و832 ألفا و840 شخصا،  أما عدد المطعمين بالجرعة الثانية فبلغ 798 ألفا و802 حالة.

وحسب آخر إحصاء للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 383 ألفًا و445 حالة، توفي منهم 5 آلاف و626 حالة، ولا يزال 6 آلاف و25 حالة منهم نشطة، بينما تعافى 371 ألفًا و794 حالة.

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