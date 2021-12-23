«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 04:25 مساء
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، (أرشيفية: الحكومة)

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، الخميس، رؤساء الجامعات العامة والخاصة بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان اعتبارًا من العام الجامعي الجاري ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضح القيب في كتاب وجهه إلى رؤساء الجامعات العامة والخاصة ونشرته وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إيقاف قبول الطلبة الجدد بكليات طب الأسنان جاء بسبب «الأعداد الكبيرة من خريجي كليات طب الأسنان، وعدم قدرة الكليات على تدريسهم بالشكل الذي يؤهلهم كأطباء أسنان مهرة، ولعدم قدرة الوحدات الصحية على استيعاب كل خريجي هذه الكليات»، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يضطر الطلبة إلى العمل بغير مجالهم وضياع تحصيلهم العلمي طيلة سنوات الدراسة.

ونوه القيب إلى أن وقف قبول الطلبة الجدد بكليات طب الأسنان سيستمر «حتى يجري تهيئة كليات طب الأسنان التهيئة السليمة التي يتمكن معها الطالب من الاستفادة الكاملة من تحصيله العلمي وكذلك حتى تتهيأ وحدات صحية قادرة على استيعاب خريجي هذه الكليات».

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