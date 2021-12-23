مراسم تسليم وتسلم بين إدارتي شركة «تقنية ليبيا» الجديدة والسابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 04:17 مساء
صورة من اجتماع التسليم والتسلم بين إدارتي شركة «تقنية ليبيا» السابقة والحالية. (مؤسسة النفط)

جرت مراسم تسليم وتسلم بين إدارتي شركة «تقنية ليبيا» للأعمال الهندسية السابقة والجديدة، الخميس، بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، بناءً على القرار الصادر في 20 ديسمبر الجاري من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

المراسم تمت بين رئيس لجنة الإدارة السابق جاد الله العوكلي، ورئيس لجنة الإدارة الجديدة عادل عبازة، في أجواء ودية رائعة سادها روح التعاون والمسؤولية، وفق المؤسسة.

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وتكونت اللجنة المشرفة على التسليم والتسلم من مدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، وعضوية كل من: مدير إدارة حسابات الشركات بالمؤسسة فاضل عقيل، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة نجمي كريم.

وتضم لجنة الإدارة الجديدة للشركة كلا من: عادل عبازة رئيسًا، والأعضاء: فتحي مصباح، وعيسى ميلاد، ومحمد التقازي، وكمال حشاد.

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