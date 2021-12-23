«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 03:45 مساء
طرابلس، 22 ديسمبر 2021. (أ ف ب)

رصد تقرير صادر عن وكالة «فرانس برس» ردود فعل الليبيين على تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، وقدمت منذ فترة طويلة على أنها خطوة نحو إخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار والتشظي.

بعد عدة أيام من الترقب وإثارة حماس الناخب الليبي، أكدت السلطات، الأربعاء، أن الاقتراع بات من المستحيل إتمامه في موعده، وبدلًا من ذلك اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل هذا الموعد النهائي الحاسم لمدة شهر واحد، فيما شكلت رئاسة مجلس النواب لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.

ولا يخفي التاجر نبيل طريش (51 عامًا) الذي كان جالسًا في مقهى في طرابلس، فزعه، وقال لـ«فرانس برس»: «استلمت بطاقتي الانتخابية وكنت أنتظر هذه الانتخابات»، وأضاف أن «تأجيلها بالنسبة لي نكسة وخيبة أمل».

هل بات البرلمان يمثل عقبة أمام الانتخابات؟
ووصفت «فرانس برس» ما حدث بـ«الفشل السياسي»، منبهة إلى سلسلة من الحوادث والتوترات على الأرض، التي سبقته، على خلفية الخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين حول انتخابات خاضها عديد من المرشحين «المثيرين للانقسام».

ورأت أن هذا الوضع يثير مخاوف من العودة للحرب بعد عام ونصف العام من الهدوء، خاصة وأنه ليس هناك أي شيء مضمون في بلد عود الجميع على المفاجئة ومخالفة التوقعات.

وتابع طريش: «أتوقع عودة الحرب لأن كل فصيل يخدم مصالحه الخاصة ومعارضو الانتخابات يحظون بدعم الجماعات المسلحة».

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وعادت الوكالة الفرنسية إن التواترت تفاقمت مع إصدار مجلس النواب في سبتمبر الماضي، ما وصفته بأنه «قانون انتخاب مثير للجدل»، وقالت إنه فسر بأنه «مصمم خصيصًا لخليفة حفتر، كل ذلك في غياب دستور».

وقال الموظف في شركة اتصالات محمد طريش إن «العقبة الرئيسية أمام هذه الانتخابات هي البرلمان الحالي»، مؤكدًا أنه يريد «استفتاء على الدستور» لوضع «أسس متينة» قبل إعادة إطلاق موعد جديد للانتخابات.

سيناريو العودة إلى الحرب مجددًا
وقال إبراهيم علي (50 عامًا) وهو رجل أعمال من طرابلس إنه يعتقد أن «العودة إلى الحرب وشيكة». وأضاف أنه في هذا السيناريو «المواطن وحده هو الذي يدفع الثمن».

وعندما كان محمد الجدي في الثلاثينيات من عمره في فبراير 2011، ثارت ثاني أكبر مدينة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي خلال «الربيع العربي».

ويتذكر هذا المهندس كيف شارك في الثورة من بنغازي قبل أن تمتد إلى كل ليبيا «من أجل الحرية والازدهار». لكن عن الوضع الحالي يقول الجدي إن «ظروفنا المعيشية تدهورت ورواتبنا لم تتغير رغم التضخم ونعيش الآن في بيئة غير مستقرة».

وإلى جانب أنه «محبط من تأجيل» الانتخابات، يعتقد محمد الجدي أن «فاعلي الصراع الذين شاركوا في غالب الأحيان في السباق الرئاسي، كانوا يعلمون أن فرصهم في الفوز كانت منخفضة، وبالتالي حدث هذا العائق».

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