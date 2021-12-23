«الرئاسي» يبحث مع الحداد والمدعي العسكري المستجدات الأمنية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 02:50 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي مع الحداد والمدعي العسكري، 23 ديسمبر 2021، (الناطقة باسم المجلس)

اجتمع المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، برئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والمدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل.

وقالت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة إن اللقاء تناول المستجدات الأمنية والعسكرية في البلاد.

«الرئاسي» يؤجل تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية
ويوم الثلاثاء الماضي، قرر المجلس الرئاسي، تأجيل تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية، وفق خطاب صادر عن مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف صلاح عمران يونس إلى اللواء عبدالقادر منصور سعد خليفة، لإعلامه بتأجيل القرار رقم 55 لسنة 2021 بشأن تعيينه آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية إلى حين إشعار آخر، بناءً على تعليمات القائد الأعلى للجيش.

وجاء ذلك عقب شهدت مناطق في العاصمة طرابلس، انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الطرق.

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وفي 15 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي، تعيين خليفة آمر بدلًا من مروان، وعلى إثره سيطرت مجموعة مسلحة لا يعرف تبعيتها على مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ظهور آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي في تسجيل مصور وهو يهدد بإغلاق مؤسسات الدولة في طرابلس، لأنها «تشتغل للخارج وليس للداخل» وفق قوله.

وبعدها بيومين، أعلن عدد من الكتائب والجهات الأمنية في طرابلس، رفض قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان، محملين الجهات المسؤولة «كل ما سيجري من تبعات لا تُحمد عقباها» جراء القرار.

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