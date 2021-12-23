بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 12:44 مساء
جانب من مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة سرت، 23 ديسمبر 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

شهدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغــاز، صباح اليوم الخميس، مراسم التسليم والاستلام بين مجلسي الإدارة السابق والجديد.

وقالت الشركة إن المراسم جرت وسط أجواء من التفاؤل تعكس روح التعاون في قطاع النفط والغاز، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر الفعالية أعضاء مجلسي الإدارة، وممثلو اللجنـة المكلفـة بتوثيق محضـر التسليم صـلاح فرج وعبدالعزيز بوحويش وخالد الخفيفي.

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط القرار رقم 1168 للعام 2021، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة عبدالله اشويقي، وعضوية خالــد عيـد، ومحمــد الفنتـري، وعبـدالسـلام الجابــري، وإبراهيم فنوش.

توقيع وثائق تسليم الإدارة.
توقيع وثائق تسليم الإدارة.
صورة تذكارية لأفراد الإدارتيين.
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