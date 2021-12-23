السوق الرسمية: الدولار يتراجع واليورو والإسترليني يرتفعان

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.59 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع اليورو قرشا واحدًا إلى 5.20 دينار من 5.19 دينار أمس، والجنيه الإسترليني 3 قروش مسجلًا 6.13 دينار من 6.10 دينار أمس.

وحافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، وثبت الدينار التونسي عند 1.58 دينار.

ولم يطرأ أي تغيير في سعر اليوان الصيني حيث حافظ على سعر 0.72 دينار، فيما صعدت الليرة التركية قرشين اثنين مسجلة 0.38 دينار.