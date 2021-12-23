«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 10:46 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح ارتفاع الموج بين ربع متر ومتر إلا ربع على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر إلا ربع.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر إلا ربع.
- البحر هادئ خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط المطر.

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