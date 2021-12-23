560 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 10:36 صباحا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 560 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، منها 121 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 542 مصابًا، وتُوفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 12.6% من إجمالي 4413 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 3853 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع أربع حالات بالمنطقة الغربية وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 384 ألفًا و5 حالات، منها 6034 حالة نشطة، بينما تعافى 372 ألفًا و336 حالة، وسُجلت 5635 حالات وفاة بالمرض في البلاد.

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