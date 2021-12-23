أحوال الطقس اليوم: أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 10:11 صباحا
أمطار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، ميل الطقس إلى الاعتدال على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر غدًا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق، خصوصًا الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

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