تسليم صكوك مخصصات الباب الثاني للبلديات الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 01:39 صباحا
وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الحكم المحلي، مساء الأربعاء، أنها ستبدأ تسليم الصكوك الخاصة بمخصصات الباب الثاني للبلديات ابتداء من يوم الأحد المقبل 26 ديسمبر.

وطالبت الوزارة، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، عمداء البلديات بضرورة تكليف مندوبيهم لاستلام الصكوك الخاصة بمخصصات الباب الثاني لبلدياتهم، مشددة على أن «فريق العمل بوزارة الحكم المحلي يواصل الليل بالنهار للايفاء بالمواعيد التى يعلنها».

- إحالة رواتب أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بشركات النظافة في 16 بلدية

كما أعلنت وزارة الحكم المحلي، إحالة رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين في 16 بلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفد من وزارة الداخلية ينسق مع السلطات البرازيلية لاسترجاع قطعة أثرية
ليبيا
وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
ليبيا
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
ليبيا
الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11»
ليبيا
قوة العمليات المشتركة في مصراتة تستنكر لقاء مرشحي الرئاسة ببنغازي
ليبيا
خلافات بين زعماء لبنان تعرقل اجتماع مجلس الوزراء رغم زيارة غوتيريس
دولى
«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ألوان جديدة من بورشة خلال 4 سنوات