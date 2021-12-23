أول منتدى اقتصادي للشباب في ليبيا يحلل واقع ريادة الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 12:25 صباحا
جانب من فاعليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة الحكومة على فيسبوك)

انطلق، مساء الأربعاء، بالعاصمة طرابلس المنتدى الاقتصادي للشباب، الذي ينظم تحت شعار «شبابنا روادنا»، وذلك بحضور وزراء الشباب فتح الله الزني، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، و100 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

استعراض التجارب الناجحة
ويستعرض المنتدى المقام لمدة يومين عددًا من المشاريع والتجارب الناجحة داخل ليبيا وخارجها، كما سيتخلل المنتدى عقد عدد من حلقات النقاش التي ستحلل واقع ريادة الأعمال بليبيا، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- مبادرة حكومية تستهدف تبني مشاريع استثمارية لـ100 ألف شاب سنويا

وأضاف البيان أن المشاركين سيقدمون في نهاية أعمال المنتدى التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، وتوفير سبل استدامة التمويل، والخاصة بتأسيس وإنشاء حاضنات أعمال متميزة لرئيس الحكومة.

وخلال المنتدى، أشار وزير الشباب إلى أن المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه في ليبيا، يأتي استجابةً لتطلعات وآمال الشباب، وتوافقاً مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب ضمن خطة «عودة الحياة». وفعاليات المنتدى تقام يومي الأربعاء والخميس عبر حلقات نقاش حول حاضنات الأعمال والتمويل وبيئة العمل وعديد القضايا الاقتصادية للشباب.

مبادرة حكومية لتبني مشاريع شبابية
وفي كلمته بالمنتدى، طرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مبادرة تقضي بتبني الحكومة مشاريع استثمارية تستهدف 100 ألف شاب سنويًّا بدعم ومشاركة القطاع الخاص، وإعفائها من الضرائب الجمركية وكافة الرسوم.

وقال الحويج إن المبادرة تسهم في تعزيز دور الشباب للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة. كما دعا الشباب لإعداد ميثاق شرف اجتماعي بينهم يؤكد حرمة الدم والحفاظ على الموروث الثقافي والتعايش السلمي ودعم حق المواطنة.

حضر المنتدى، خلال اليوم الأول، وزير الإسكان والتعمير ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير عام صندوق ضمان الإقراض، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ولفيف من الخبراء والمهتمين.

وزير الشباب يتحدث خلال فاعليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من فاعليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة خلال فاعليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفد من وزارة الداخلية ينسق مع السلطات البرازيلية لاسترجاع قطعة أثرية
ليبيا
وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
ليبيا
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
ليبيا
الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11»
ليبيا
قوة العمليات المشتركة في مصراتة تستنكر لقاء مرشحي الرئاسة ببنغازي
ليبيا
خلافات بين زعماء لبنان تعرقل اجتماع مجلس الوزراء رغم زيارة غوتيريس
دولى
«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ألوان جديدة من بورشة خلال 4 سنوات