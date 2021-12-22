وليامز تبحث مع جويلي خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 11:44 مساء
جانب من لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز واللواء أسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية (حساب وليامز على تويتر)

استعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، آخر التطورات المتعلقة بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقائها اللواء أسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، لاستعراض آخر التطورات في ‫ليبيا، بحسب تغريدة لـ«وليامز» على حسابها في «تويتر».

- وليامز تطلع لجنة «5+5» على طبيعة مهمتها وتدعو للبناء على المكتسبات وتوحيد المؤسسة العسكرية
- «5+5» تعقد اجتماعا في سرت بحضور وليامز

وأشارت وليامز إلى أنهما ناقشا أيضاً «التقدم الجاري لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية ومضاعفة الجهود من أجل الاستقرار الدائم في البلاد».

وفي 16 ديسمبر الجاري، شاركت ستيفاني وليامز خلال اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، ودعت إلى ضرورة البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

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