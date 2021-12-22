إحاطة برلمانية للاستخبارات الإيطالية عن الأوضاع في ليبيا

رئيس اللجنة البرلمانية للأمن الإيطالية أدولفو أورسو (آكي)

استمعت اللجنة البرلمانية للأمن الإيطالية، اليوم الأربعاء، لإحاطة قدمها مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي (Aise) جيوفاني كارافيللي، تناول خلالها الأزمة الليبية.

وأشار رئيس اللجنة، السيناتور، أدولفو أورسو، إلى أنه «خلال جلسة الاستماع، تم عرض معلومات محدثة عن بعض مسارح الأزمات الدولية بما في ذلك ليبيا وأوكرانيا وإثيوبيا وأفغانستان»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

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وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراغي، إن الإخفاق في إجراء الانتخابات الليبية التي كان من المقرر إجراؤها بعد يومين، اعتمد على تعقيدات مؤسسية ليبية، وكذلك «على وضع لا يزال مشتتًا للغاية بين مراكز القوة المختلفة في البلاد».

وأعرب دراغي عن الأمل بتحديد موعد جديد للانتخابات، التي أعلن رسميًّا إرجاؤها اليوم الأربعاء، مضيفًا: «يجب علينا اليوم أن نأمل باستئناف عملية التشاور السياسي، ومتابعة الحوار بين مختلف مراكز القوى الليبية، وصولًا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.