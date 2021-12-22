مؤسسة النفط تبحث دعم مستشفى عمر عسكر للمخ والأعصاب بالاحتياجات الأساسية والمعدات الطبية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع مدير عام مستشفى علي عمر عسكر للمخ والأعصاب، خالد عثمان، إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية للمستشفى من مستلزمات ومعدات طبية.
حضر الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس اليوم، مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالمستشفى حسن أحمد، ومدير مكتب المدير العام بالمستشفى أسماء العلواني، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف السيد عادل بن قبلية.
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وناقش اللقاء، إمكانية مساهمة المؤسسة أيضًا في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع الخدمية التي تسهم في دعم المستشفى بهدف استمرار وتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.
من جانبه، أثنى صنع الله على «الدور الإنساني» لإدارة المستشفى والعاملين به، وسعيهم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن، مؤكدًا أن المؤسسة ستعمل عبر إدارة التنمية المستدامة على تقديم المساهمة الممكنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية وفق الإمكانات المتاحة لها.