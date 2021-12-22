مؤسسة النفط تبحث دعم مستشفى عمر عسكر للمخ والأعصاب بالاحتياجات الأساسية والمعدات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 08:59 مساء
اجتماع مصطفى صنع الله، مع مدير عام مستشفى علي عمر عسكر للمخ والأعصاب، خالد عثمان, (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع مدير عام مستشفى علي عمر عسكر للمخ والأعصاب، خالد عثمان، إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية للمستشفى من مستلزمات ومعدات طبية.

حضر الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس اليوم، مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالمستشفى حسن أحمد، ومدير مكتب المدير العام بالمستشفى أسماء العلواني، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة المكلف السيد عادل بن قبلية.

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وناقش اللقاء، إمكانية مساهمة المؤسسة أيضًا في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع الخدمية التي تسهم في دعم المستشفى بهدف استمرار وتحسين الخدمات الصحية التي يقدمها، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

من جانبه، أثنى صنع الله على «الدور الإنساني» لإدارة المستشفى والعاملين به، وسعيهم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن، مؤكدًا أن المؤسسة ستعمل عبر إدارة التنمية المستدامة على تقديم المساهمة الممكنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية وفق الإمكانات المتاحة لها.

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