إعدام نصف مليون قرص «ترامادول» وضبط 30 مهربا في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 08:03 مساء
إعدام الحبوب المخدرة, (صفحة وكيل وزارة الداخلية، فرج إقعيم العبدلي على فيسبوك)

أعدمت قوات الأمن الليبية، نصف مليون قرص «ترامادول»، كما اعتقلت 30 مهربًا في مدينة طبرق، ضمن الحملة العسكرية والأمنية الموسعة التي انطلقت بقيادة وكيل وزارة الداخلية، فرج إقعيم العبدلي.

وأكدت صفحة العبدلي على «فيسبوك»، ضبط عشرات المروجين للممنوعات والحبوب المهلوسة في طبرق خلال الحملة، التي جاءت بتعزيزات عسكرية.

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وأوضح العبدلي، أن القوة التي يقودها «لن تعود إلى ثكناتها قبل تطهير كامل المنطقة من أوكار الفساد وتجار البشر والمهربين، وتقديم المطلوبين للعدالة»، ضمن جهود دعم مديرية أمن طبرق وبسط هيبة الدولة في كامل التراب الليبي.

فيما جدد دعوته لرفع الغطاء الاجتماعي عن كل الخارجين على القانون، مشددًا على أنه «لن يكون هناك تهاون ولا تساهل مع أعداء الوطن».

إعدام الحبوب المخدرة, (صفحة وكيل وزارة الداخلية، فرج إقعيم العبدلي على فيسبوك)
إعدام الحبوب المخدرة, (صفحة وكيل وزارة الداخلية، فرج إقعيم العبدلي على فيسبوك)
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