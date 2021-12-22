ليبيا تسجل 561 إصابة بفيروس «كورونا» و11 حالة وفاة

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 561 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، و609 حالات شفاء، و11 حالة وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته المرجعية تسلمت 3811 عينة، أمس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3250 عينة، فيما تأكدت إصابة 561 حالة منها 127 حالة حرجة، بنسبة حالات موجبة 14.7%.

وتوزعت حالات الوفاة المسجلة، على كل من المنطقة الغربية بـ6 حالات، والمنطقة الشرقية بـ4 حالات، وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

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وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 383 ألفًا و445 حالة، توفي منهم 5 آلاف و626 حالة، ولا يزال 6 آلاف و25 حالة منهم نشطة، بينما تعافى 371 ألفًا و794 حالة.