دخول 22 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وخروج 27 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 06:47 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن 27 حالة خرجت من العزل بعدما تلقت الرعاية الصحية وتعافت من الفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة حاليًا نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بلغ 108 حالات.

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وبحسب البيان، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1.829 مليون شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعة الثانية، و795.46 ألف شخص.

ونوهت الوزارة بأن عدد الإصابات التراكمية بلغ 383 ألفًا و445 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد، توفي منهم 5 آلاف و626 حالة، ولا يزال 6 آلاف و25 حالة منهم نشطة، بينما تعافى 371 ألفًا و794 حالة.

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