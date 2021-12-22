«الصحة» تطلق أول منظومة إلكترونية لتلقي طلبات العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 06:08 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق أول منظومة إلكترونية لتلقي طلبات العلاج بالخارج على شبكة الإنترنت، أمام المواطنين الليبيين.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، حاتم العوامي، في بيان للوزارة اليوم، إن التسجيل عبر المنظومة، سيكون متاحًا بدءًا من الأسبوع المقبل.

وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلن وزير الصحة علي الزناتي، تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين، واستكمال الإجراءات، والحصول على تكليفات العلاج بشكل إلكتروني.

- وزارة الصحة تدشن منظومة إلكترونية للعلاج بالداخل والخارج

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها حينها، إن المنظومة الإلكترونية ستتيح لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج في الداخل والخارج بشكل إلكتروني.

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