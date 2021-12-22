«المركزي» يحذر من تطبيقات بنكية إلكترونية منسوبة له

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 04:05 مساء
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

حذَّر مصرف ليبيا المركزي، المواطنين من تطبيقات المعاملات البنكية الإلكترونية المنسوبة له في عدد من الإعلانات المنتشرة حاليًا.

وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم، إنه لاحظ ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية عبر الهاتف أو الإنترنت منسوبة للمصرف، تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

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وشدَّد المصرف، على عدم وجود أي تطبيق رسمي بهذا الخصوص، محذرًا من أن مثل هذه الإعلانات قد يكون الغرض منها سرقة معلومات شخصية للزبائن.

وتابع البيان، أن «أي منتج مصرفي إلكتروني، سيعلن عنه عبر الموقع والصفحات الرسمية للمصرف المركزي».

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