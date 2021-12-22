الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت

طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قبل إقلاعها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة، 9 أكتوبر 2021. (الخطوط الجوية الليبية)

أعلن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار طبرق اعتبارًا من السبت المقبل بعد توقفها في أبريل 2019.

وفي مارس الماضي، زار وفد من شركة الخطوط الجوية الليبية مطار طبرق الدولي، وكان في استقباله مدير عام المطار سعد جاب الله، وتناولت الزيارة إمكانية عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية عبر مطار طبرق.

وخلال الزيارة، أكد مدير عام المطار تعاون إدارة المطار مع شركة الخطوط الجوية الليبية لتعود كسابق عهدها بوتيرة عمل متواصلة، منوهًا بأن الشركة تعتبر أمًا لشركات الطيران في ليبيا ورمزًا وطنيًا «علينا جميعًا دعمها والوقوف معها».