المفوضية: قرب الانتهاء من تدقيق طلبات المرشحين لانتخابات النواب

شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن «عملية التدقيق في طلبات المرشحين لانتخاب مجلس النواب والبالغ عددها 5385 قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية».

وأضافت المفوضية، في بيان، الأربعاء، «حال تسلمنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون».

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وفي البيان نفسه، قالت المفوضية إن مرحلة الطعون شكلت «المنعطف الخطير» على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي «لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها» كان أبرزها «قصور التشريعات الانتخابية» فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، «ما انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها»، وأوجدت حالة من «عدم اليقين» من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وصباح الأربعاء، نفى عضو مجلس المفوضية أبوبكر وامر، في حديث إلى «بوابة الوسط» الأخبار المتداولة والتي مفادها استقالة رئيس و أعضاء مجلس المفوضية، قائلا إنها غير صحيحة، وإنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي.