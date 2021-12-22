السايح يبحث مستجدات العملية الانتخابية مع سفير الاتحاد الأوروبي

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وسفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو، 22 ديسمبر 2021. (المفوضية)

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة.

وحسب بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية، فقد بحث الجانبان، خلال لقاء بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، «مستوى التقدم العملياتي الذي قامت به المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي».

وناقش الاجتماع «ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي لدعم العملية الانتخابية». وجدد سابادل تأكيده على مساندة الاتحاد الأوربي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.

وفي وقت سابق تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن استقالة السايح، لكن ابوبكر وامر عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قال لـ«بوابة الوسط» ان الأنباء المتداولة «غير صحيح»، وقال «نمارس فى عملنا داخل المفوضية بشكل طبيعي وعادي».