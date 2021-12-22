«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج مترا على طول الساحل اليوم.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة، إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق، خلال سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون شمالية غربية غدًا على الساحل من زوارة إلى الخمس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.