المنقوش تبحث مع سفير ألمانيا تطورات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 11:13 صباحا
لقاء المنقوش وسفير ألمانيا، 22 ديسمبر 2021، (حساب السفير على تويتر)

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات الوضع السياسي فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي.

وأكد أونماخت مساندة برلين للمسار الديمقراطي في ليبيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وفي رسالة إلى المستشار عقيلة صالح، أكد رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، «استحالة» إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية.

- الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
- وليامز تلتقي أعضاء بملتقى الحوار السياسي في طرابلس

وتضمنت الرسالة دعوة عقيلة صالح إلى العودة لرئاسة المجلس من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن «عرقلة الانتخابات».

في حين، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الثلاثاء، مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بمقر البعثة في طرابلس.

وقالت وليامز إنها أجرت خلال اللقاء «نقاشًا صريحًا» حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة طريق الملتقى، مع «الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدمًا بناءً على موقف مبدئي يستند إلى خارطة الطريق والحاجة لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية».

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