أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال في معظم المناطق اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، من حين إلى آخر.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل، مع ظهور ضباب في آخر الليل والصباح الباكر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية، على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.