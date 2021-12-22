جامعة طرابلس تعلن إيقاف الدراسة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 01:24 صباحا
جامعة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء، وإعادة جدولة الامتحانات التي سيجرى تأجيلها.

وقالت الجامعة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إنها قررت تأجيل الامتحانات ليومي الأربعاء والخميس، لافتة إلى أن الكليات المعنية ستقوم بإعادة جدولة الامتحانات المؤجلة.

والثلاثاء قررت الجامعة إلغاء محاضرات، ودعت الطلاب إلى المغادرة، نظرًا «لظروف أمنية». جاء ذلك متزامنا مع توقف وسائل النقل في عدد من المناطق بالعاصمة بعد انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، في تحرك عسكري مفاجئ.

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وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لسيارات عسكرية مجهزة بأسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سواتر ترابية وُضِعت لسد بعض الطرقات.

لكن لاحقا، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجهود «الخيرين» في طرابلس الذين أسهموا في احتواء التوتر الأمني ونزع فتيل الأزمة والاحتقان الذي شهدته العاصمة طرابلس.

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