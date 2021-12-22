المجلس الرئاسي يؤجل تنفيذ قرار تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية

اجتماع المجلس الرئاسي، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)

قرر المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، الثلاثاء، تأجيل تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية، وفق خطاب صادر عن مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف صلاح عمران يونس.

والخطاب موجّه إلى اللواء عبد القادر منصور سعد خليفة، لإعلامه بتأجيل القرار رقم 55 لسنة 2021 بشأن تعيينه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية إلى حين إشعار آخر، بناء على تعليمات القائد الأعلى للجيش.

وفي 15 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي، عن تعيين اللواء عبدالقادر منصور سعد خليفة آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للآمر السابق عبدالباسط مروان.

- تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية

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لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، تناقل نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بقيام مجموعة مسلحة لا يعرف تبعيتها بالسيطرة على مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ظهور آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي في تسجيل مصور وهو يهدد بإغلاق مؤسسات الدولة في طرابلس، لأنها «تشتغل للخارج وليس للداخل» وفق قوله.

ثم لاحقًا، في 17 ديسمبر، أعلنت عدد من الكتائب والجهات الأمنية في طرابلس، رفضها قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان، محملين الجهات المسؤولة «كل ما سيجري من تبعات لا تُحمد عقباها» جراء القرار.

جاء هذا الموقف في بيان حمل توقيع «قادة وأمراء الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس»، وموجه إلى المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع.