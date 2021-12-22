المجلس الرئاسي يؤجل تنفيذ قرار تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 12:36 صباحا
اجتماع المجلس الرئاسي، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس)

قرر المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، الثلاثاء، تأجيل تعيين آمر جديد لمنطقة طرابلس العسكرية، وفق خطاب صادر عن مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف صلاح عمران يونس.

والخطاب موجّه إلى اللواء عبد القادر منصور سعد خليفة، لإعلامه بتأجيل القرار رقم 55 لسنة 2021 بشأن تعيينه آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية إلى حين إشعار آخر، بناء على تعليمات القائد الأعلى للجيش.

وفي 15 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي، عن تعيين اللواء عبدالقادر منصور سعد خليفة آمرًا لمنطقة طرابلس العسكرية خلفًا للآمر السابق عبدالباسط مروان.

- تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
- جهات أمنية في طرابلس ترفض قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان من قيادة المنطقة العسكرية

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، تناقل نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بقيام مجموعة مسلحة لا يعرف تبعيتها بالسيطرة على مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ظهور آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي في تسجيل مصور وهو يهدد بإغلاق مؤسسات الدولة في طرابلس، لأنها «تشتغل للخارج وليس للداخل» وفق قوله.

ثم لاحقًا، في 17 ديسمبر، أعلنت عدد من الكتائب والجهات الأمنية في طرابلس، رفضها قرار إقالة اللواء عبدالباسط مروان، محملين الجهات المسؤولة «كل ما سيجري من تبعات لا تُحمد عقباها» جراء القرار.

جاء هذا الموقف في بيان حمل توقيع «قادة وأمراء الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس»، وموجه إلى المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

30 سيارة كهربائية من «تويوتا» خلال 8 سنوات