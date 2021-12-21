قوة العمليات المشتركة في مصراتة تستنكر لقاء مرشحي الرئاسة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 10:20 مساء
اجتماع عدد من مرشحي الرئاسة في مدينة بنغازي، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

استنكرت قوة العمليات المشتركة في مصراتة اجتماع عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية بمدينة بنغازي، واصفة الاجتماع بـ«اللقاء المشبوه»، وفق ما جاء في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي بيان قوة العمليات المشتركة في مصراتة بعد ساعات من اجتماع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وسياسيين من شرق وغرب وجنوب ليبيا في مدينة بنغازي، من بينهم كل من فتحي باشاغا وأحمد معيتيق والمشير خليفة حفتر والعارف النايض وعبدالمجيد سيف النصر والشريف الوافي.

وأكدت قوة العمليات المشتركة في البيان أنها «تتابع منذ أشهر ما يطرأ على المشهد السياسي والأمني في ليبيا من تطورات تلقي بظلالها على حياة المواطنين»، متهمة «البعض ممن تصدروا المشهد» بتجسيد «حلقات مسلسل الخنوع والذل والمهانة».

- انتهاء اجتماع مرشحين للرئاسة في بنغازي بالتأكيد على ثلاث نقاط
- مرشحون للرئاسة بينهم حفتر وباشاغا ومعيتيق يجتمعون في بنغازي (صور)
- بينهم معيتيق وباشاغا.. وصول مرشحين للرئاسة إلى بنغازي

واعتبرت القوة أن المجتمعين «لم يكن الوطن أو الدفاع عنه غايتهم، بل السلطة والحكم هو مأربهم، حتى وإن كان على حساب آلاف الضحايا»، مستنكرة «مثل هذه اللقاءات المشبوهة» وفق البيان.

كما أكدت قوة العمليات المشتركة في ختام البيان «أن طريق المصالحة الوطنية يبدأ بالمحاسبة لا بالمهادنة، والجلوس مع المجرمين الذين يستحيل في وجودهم بناء دولة القانون ما لم تتم محاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من جرائم في حق الإنسانية».

وفي بنغازي، أكد المجتمعون في بيان تلاه باشاغا عقب الاجتماع أنهم انتهوا إلى التأكيد على أن «المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وكذلك فإن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه»، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

30 سيارة كهربائية من «تويوتا» خلال 8 سنوات