الدبيبة يشيد بجهود «الخيرين» في احتواء التوتر الأمني بطرابلس

الدبيبة متحدثًا خلال مشاركته في ندوة «دور المرأة في العملية السياسية» بطرابلس، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021. (عبدالحميد الدبيبة)

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجهود «الخيرين» في طرابلس الذين أسهموا في احتواء التوتر الأمني ونزع فتيل الأزمة والاحتقان الذي شهدته العاصمة طرابلس خلال اليومين الأخيرين.

وقال الدبيبة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، «‫أحيي جهود الخيرين من مدينتنا طرابلس الحبيبة المكثفة خلال هذه اللحظات لإنهاء فتيل الأزمة والاحتقان، وعودة الحياة إلى طبيعتها، لا للحرب، نعم للحياة، والأمن والاستقرار وحرمة الدماء خط أحمر‬».

ولم يحدد الدبيبة من هم «الخيرين» الذين أسهموا في احتواء التوتر الذي تسبب في توقف الحركة الطبيعية في عدد من مناطق العاصمة طرابلس.

- قبل يومين من موعد الانتخابات.. «مظاهر مسلحة» أوقفت الدراسة في جامعة طرابلس وبعض المدارس

وشهدت عدة مناطق في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، في تحرك عسكري مفاجئ قبل يومين من الموعد المفترض للانتخابات، ما أدى إلى توقف الدراسة ووسائل النقل تحسبًا لاندلاع اشتباكات.

وهدد الدبيبة في كلمة له مساء اليوم خلال مشاركته في ندوة بعنوان «دور المرأة في العملية السياسية» أقيمت بالعاصمة طرابلس بـ«قص أصابع من يعبثون بأمن العاصمة»، معلنًا رفضها لأي تحركات من شأنها تهديد حياة المواطنين في المدينة.

وألغت جامعة طرابلس محاضرات اليوم؛ نظرًا «لظروف أمنية»، ودعت طلابها إلى مغادرة الحرم الجامعي. كما أوقفت شركة السهم للنقل العام المساهمة سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة؛ وذلك للسبب نفسه.

وأكد شهود عيان في عين زارة، لـ«بوابة الوسط» مشاهدة «مظاهر مسلحة» في عدد من شوارع المنطقة، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الشوارع، وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.