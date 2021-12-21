الدبيبة يشيد بجهود «الخيرين» في احتواء التوتر الأمني بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 09:51 مساء
الدبيبة متحدثًا خلال مشاركته في ندوة «دور المرأة في العملية السياسية» بطرابلس، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021. (عبدالحميد الدبيبة)

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجهود «الخيرين» في طرابلس الذين أسهموا في احتواء التوتر الأمني ونزع فتيل الأزمة والاحتقان الذي شهدته العاصمة طرابلس خلال اليومين الأخيرين.

وقال الدبيبة في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء، «‫أحيي جهود الخيرين من مدينتنا طرابلس الحبيبة المكثفة خلال هذه اللحظات لإنهاء فتيل الأزمة والاحتقان، وعودة الحياة إلى طبيعتها، لا للحرب، نعم للحياة، والأمن والاستقرار وحرمة الدماء خط أحمر‬».

ولم يحدد الدبيبة من هم «الخيرين» الذين أسهموا في احتواء التوتر الذي تسبب في توقف الحركة الطبيعية في عدد من مناطق العاصمة طرابلس.

- قبل يومين من موعد الانتخابات.. «مظاهر مسلحة» أوقفت الدراسة في جامعة طرابلس وبعض المدارس

وشهدت عدة مناطق في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، في تحرك عسكري مفاجئ قبل يومين من الموعد المفترض للانتخابات، ما أدى إلى توقف الدراسة ووسائل النقل تحسبًا لاندلاع اشتباكات.

وهدد الدبيبة في كلمة له مساء اليوم خلال مشاركته في ندوة بعنوان «دور المرأة في العملية السياسية» أقيمت بالعاصمة طرابلس بـ«قص أصابع من يعبثون بأمن العاصمة»، معلنًا رفضها لأي تحركات من شأنها تهديد حياة المواطنين في المدينة.

وألغت جامعة طرابلس محاضرات اليوم؛ نظرًا «لظروف أمنية»، ودعت طلابها إلى مغادرة الحرم الجامعي. كما أوقفت شركة السهم للنقل العام المساهمة سير الحافلات على مساري عين زارة والقصر والهضبة؛ وذلك للسبب نفسه.

وأكد شهود عيان في عين زارة، لـ«بوابة الوسط» مشاهدة «مظاهر مسلحة» في عدد من شوارع المنطقة، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الشوارع، وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون»: نحو 100 عسكري أميركي قاموا «بنشاط متطرف محظور»
دولى
مشكلة كبيرة في ريال مدريد يعجز أمامها أنشيلوتي
رياضة عالمية
رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
أكلات ليبية سريعة وشهية
كوجينة
للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

30 سيارة كهربائية من «تويوتا» خلال 8 سنوات