وزارة التربية والتعليم تطالب المراقبات بتوزيع المتوافر من الكتب على المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 08:55 مساء
كتب مدرسية بأحد المخازن من العام الدراسي 2018. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وكيل وزارة التربية والتعليم، محسن أبوالقاسم الكبير، المراقبات بكافة البلديات بضرورة توزيع ما يتوافر من الكتب المدرسية بالمخازن الرئيسية والفرعية على المدارس التابعة لها «تناسبًا مع أعداد الطلبة بكل مدرسة».

وأكد الكبير تعليماته في تعميم وجهه إلى المراقبات ونشرته الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الحرص على تسيير العملية التعليمية والتخفيف من الآثار المترتبة على تأخر توريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021-2022.

كما طلب وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات من مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية تسهيل عمليات حصر وتوزيع الكتب الاحتياطية المتوافرة بالمخازن كل فيما يتبعه.

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وأمرت النيابة العامة، أمس الإثنين، بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، احتياطيًّا على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له اليوم، أن الحكومة «سيلت 190 مليون دينار لوزارة التعليم لغرض طباعة الكتاب المدرسي منذ يونيو الماضي»، معربًا عن غضبه من عدم توافر الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

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