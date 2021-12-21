صندوق الزكاة يقدم مساعدات عينية لـ50 عائلة محدودة الدخل في سرت

المساعدات العينية التي قدمها صندوق الزكاة لعدد من العائلات محدودة الدخل في سرت. (الإنترنت)

وزع مكتب صندوق الزكاة في سرت، اليوم الثلاثاء، مساعدات عينية لأكثر من 50 عائلة من ذوي الدخل المحدود في المنطقة لدعمها خلال فصل الشتاء لمساعدتهم على تحمل صقيع وبرودة الطقس.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت أبوبكر محمود لـ«بوابة الوسط» إن المساعدات التي وزعتها لجنة مكلفة من المكتب شملت دفايات كهربائية على أكثر من 50 عائلة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح محمود أن هذه المساعدات جاءت من خلال تبرعات أهالي الخير، وعدد من أصحاب المحال التجارية، وعدد من المواطنين في سرت، منوهًا إلى أنه يجري الآن تجهيزات أخرى بمكتب صندوق الزكاة لتوزيع دفعة جديدة من الدفايات الكهربائية على عدد من العائلات ذوي الدخل المحدود.