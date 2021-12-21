البعثة الأممية تعبر عن قلقها من التطورات الأمنية في طرابلس .. «قد تتحول إلى صراع»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 05:42 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلقها»، إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، داعية إلى ضرورة «ممارسة ضبط النفس».

وتوقفت الدراسة ووسائل النقل في عدد من المناطق بالعاصمة طرابلس، صباح الثلاثاء، بعد انتشار «مظاهر مسلحة» وسواتر ترابية بشوارعها، في تحرك عسكري مفاجئ قبل ثلاثة أيام من الموعد المفترض للانتخابات، كما أعلنت جامعة طرابلس إلغاء محاضرات الثلاثاء؛ نظرًا «لظروف أمنية»، داعية الطلاب إلى المغادرة.

وقالت البعثة، في بيان اليوم، أن «التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة تخلق حالة من التوتر وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع»، مضيفة أنه «يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار»، خاصة في هذه المرحلة، التي تمر فيها البلاد بـ«عملية انتخابية صعبة ومعقدة» يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.

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وأكد شهود عيان في عين زارة، لـ«بوابة الوسط» اليوم، مشاهدة «مظاهر مسلحة» في عدد من شوارع المنطقة، حيث اعتلى مسلحون سيارات عسكرية، كما شوهدت دبابة في أحد الشوارع، وشهدت بعض محطات الوقود زحامًا شديدًا بشكل مفاجئ، وبالمثل، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لتلك السيارات العسكرية، المجهزة بأسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سواتر ترابية وُضِعت لسد بعض الطرقات.

وترى البعثة في بيانها أن التطورات الراهنة في طرابلس «لا تتماشى» مع الجهود الجارية للحفاظ على «الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية»، بل من شأنها أن «تقوض المكاسب الأمنية» التي حققتها ليبيا حتى الآن، والتي «أكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم ومكّنت من حضورهم إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا في أكتوبر الماضي والذي تكلل بالنجاح».

فيما دعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى «ممارسة ضبط النفس» في هذه «المرحلة الدقيقة» والعمل على تهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا، و«يمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة»، مضيفا أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعمل حاليًا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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