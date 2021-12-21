«الكهرباء»: إزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة في زليتن

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في زليتن, 20 ديسمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن إدارة خدمات المستهلكين زليتن، واصلت أمس الإثنين، حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة وسط المدينة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن الحملة استمرت بالتعاون مع مركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية زليتن، التابع لإدارة حماية الطاقة الكهربائية المرقب، وقسمي النجدة والتحري بمديرية أمن زليتن.

وبحسب البيان، تأتي الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة العامة للكهرباء للتقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي «يرجع لأسباب عديدة من بينها التوصيلات غير الشرعية والتعديات والسرقات وعدم سداد الديون».

- سرقة أسلاك كهرباء بطول 1800 متر في قصر بن غشير

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أعلنت الشركة سرقة أسلاك كهرباء بطول 1800 متر في منطقة قصر بن غشير، من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وبحسب الشركة، سطت تلك المجموعات على أسلاك ضغط عالٍ بطول 700 متر في خط البحرية من محطة «30 قصر بن غشير»، ما نتج عنه فقدان التغذية لـ 25 محولًا هوائيًّا، فضلًا عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 1100 متر على خط القنصل من محطة «30 بشر مروان».

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في زليتن, 20 ديسمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية في زليتن, 20 ديسمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)