باشاغا: بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 04:29 مساء
من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)

قال المرشح للرئاسة الليبية، فتحي باشاغا، إن بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا، وذلك في خضم زيارة له اليوم إلى المدينة، رفقة عدد من المرشحين الآخرين ومنهم أحمد معيتيق والشريف الوافي.

وكتب باشاغا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه»، مضيفًا: «ستكون لنا زيارات إلى مدن أخرى في قادم الأيام».

وبينما عبر عن سعادته بالزيارة وبحفاوة الاستقبال و«كرم الضيافة من سكانها»، أكد أن مدينة بنغازي «أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية».

- بينهم معيتيق وباشاغا.. وصول مرشحين للرئاسة إلى بنغازي

وفي وقت سابق من اليوم، وصل عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى مدينة بنغازي، بينهم أحمد معيتيق وفتحي باشاغا والشريف الوافي.

وقال معيتيق، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «وصلنا اليوم إلى مطار بنينا، وستكون مدينة بنغازي الوجهة الأولى ضمن جولتنا للمنطقة الشرقية».

من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)
من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)
من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما سر طول عمر سكان «المنطقة الزرقاء»؟