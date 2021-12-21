باشاغا: بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا

من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)

قال المرشح للرئاسة الليبية، فتحي باشاغا، إن بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا، وذلك في خضم زيارة له اليوم إلى المدينة، رفقة عدد من المرشحين الآخرين ومنهم أحمد معيتيق والشريف الوافي.

وكتب باشاغا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه»، مضيفًا: «ستكون لنا زيارات إلى مدن أخرى في قادم الأيام».

وبينما عبر عن سعادته بالزيارة وبحفاوة الاستقبال و«كرم الضيافة من سكانها»، أكد أن مدينة بنغازي «أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية».

- بينهم معيتيق وباشاغا.. وصول مرشحين للرئاسة إلى بنغازي

وفي وقت سابق من اليوم، وصل عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى مدينة بنغازي، بينهم أحمد معيتيق وفتحي باشاغا والشريف الوافي.

وقال معيتيق، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «وصلنا اليوم إلى مطار بنينا، وستكون مدينة بنغازي الوجهة الأولى ضمن جولتنا للمنطقة الشرقية».

من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)

من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)

من زيارة فتحي باشاغا إلى بنغازي, 21 ديسمبر 2021. (حساب باشاغا على تويتر)