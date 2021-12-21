مجلس بلديات فزان يطالب أعضاء الحكومة بالتضامن مع الجنوب في أزماته ولو بـ«الاستقالة»

عدد من عمداء بلديات الجنوب خلال إعلان تأسيس مجلس بلديات فزان. 04 أغسطس 2020 (بوابة الوسط)

انتقد مجلس بلديات فزان، «التهميش المتعمد» للجنوب الليبي، الذي يعيش أوضاعًا معيشية صعبة، وتواصل الأزمات وعلى رأسها أزمة الوقود والغاز وانهيار البنية التحتية وعدم توافر الخدمات، مطالبًا «أبناء فزان الممثلين للمنطقة بحكومة الوحدة الوطنية بالتضامن مع أهلهم بفزان ولو اضطروا إلى تقديم استقالاتهم».

كما طالب المجلس، في بيان اليوم، أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، «بالعودة الفورية» للمنطقة للتشاور والتباحث في الوضع العام الذي تعيشه فزان وأهلها.

وقال البيان إن سكان منطقة فزان بكافة أطيافها ومكوناتها «ضاق بهم ذرعًا ما آلت إليه الأوضاع المعيشية بالمنطقة وتواصل الأزمات فيها»، نتيجة «التهميش المتعمد» من الحكومات السابقة و«تجاهل المنطقة».

وتابع أن الجنوب «استبشر» بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقيام أعضائها بزيارات للمنطقة واطلاعهم على الوضع هناك، إلا أن الحكومة «لم تفِ بوعودها وتركت الحال كما هو عليه لتكن كسابقاتها من الحكومات المتعاقبة».

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وأكد المجلس أن فزان جزء أصيل وأساسي في «المعادلة الليبية»، مضيفًا: «لن نقبل بأي اتفاق أو محاصصة لا تضمن للمنطقة الثلث في التوزيع»، مطالبًا بالتوقف عن تهميش المنطقة وصرف الميزانيات أسوة بمناطق الغرب والشرق والتركيز على المشاريع والتنمية وحق التوظيف للشباب.

وهدد المجلس «في حال استمر هذا التهميش والتجاهل»، بـ«التصعيد واتخاذ خطوات على الأرض لانتزاع حقوق أهلنا».

فيما انتهى اجتماع المجلس، إلى اختيار عميد بلدية سبها، الشاوش عبدالسلام غربال، رئيسًا لمجلس بلديات فزان، «بإجماع كافة الحاضرين» خلفًا لعميد بلدية بنت بيه، أشرف خليفة مصلح.