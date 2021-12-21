المنفي يصل القاهرة ويلتقي السيسي

من استقبال السيسي للمنفي بقصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، 21 ديسمبر 2021. (الرئاسة المصرية)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المنفي بقصر الاتحادية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب إدريس، وفق بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض المنفي «مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا»، حيث توافق الطرفان على «تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده»، وفق البيان.