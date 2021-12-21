وكيل «الداخلية»: تحرير 1300 مصري احتُجزوا في مزرعة بمنطقة بئر الأشهب

تحرير مصريين خلال حملة أمنية في طبرق، 21 ديسمبر 2021. (وكيل وزارة الداخلية)

أعلن وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرج اقعيم العبدلي، الثلاثاء، تحرير 1300 مصري كانوا مُحتجزين بإحدى المزارع لمدة ثلاثة أشهر بمنطقة بئر الأشهب، وترحيلهم فورًا.



جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة بمدينة طبرق، شارك فيها «اللواء طارق بن زياد المعزز»، و«اللواء 106 مجحفل»، و«اللواء خالد بن وليد» وسرية الضفادع البشرية التابعة لقوات القيادة العامة، وقوات خاصة مشتركة من مديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية والأقسام التابعة لوزارة الداخلية، واستهدفت الحملة « أوكار المخدرات والخمور وتجار البشر»، وفقًا لبيان صادر عن وكيل الوزارة.

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وأشار البيان إلى مداهمة القوة المشتركة عددًا من المزارع والمباني التي تستخدم للمتاجرة بالخمور محلية الصنع والمستوردة، ومواصلتها عمليات فرض القانون وبسط هيبة الدولة ابتداءً من طبرق وحتى الحدود الليبية المصرية، ومنفذ امساعد البري.

واجتمع وكيل وزارة الداخلية بأعيان ومشايخ وحكماء المنطقة، وطالبهم برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون، مؤكدًا أن وزارة الداخلية «لن تتساهل في تقديم أي مطلوب للعدالة إذا ثبت تورطه في أي عمل غير قانوني».

حملة أمنية موسعة في طبرق، 21 ديسمبر 2021. (وكيل وزارة الداخلية)

حملة أمنية موسعة في طبرق، 21 ديسمبر 2021. (وكيل وزارة الداخلية)

حملة أمنية موسعة في طبرق، 21 ديسمبر 2021. (وكيل وزارة الداخلية)

حملة أمنية موسعة في طبرق، 21 ديسمبر 2021. (وكيل وزارة الداخلية)