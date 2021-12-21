أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار

سماء بها سحب، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المغيمة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، خصوصا خلال الليل وفي الصباح الباكر.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خصوصا الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.