النائب العام يأمر بحبس مسؤول بشركة «الدعم السريع»

النائب العام الصديق الصور خلال لقائه ممثلين عن هيئات قضائية في المنطقة الشرقية، 8 يونيو 2021، (مكتب النائب العام)

أعلن مكتب النائب العام، الثلاثاء، حبس القائم على إدارة شركة «الدعم السريع» للخدمات النفطية احتياطيًا، على ذمة التحقيق في حادثة تخلي الشركة عن خزان النفط «سلوق» قبالة السواحل الليبية.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن ما فعلته الشركة عرّض وسائل النفط البحرية لخطر الاصطدام بالخزان، ورفع من مستوى تلوث مياه البحر؛ نتيجة احتواء الخزان على كمية من النفط، معتبرًا أن ذلك يشكل «خرقًا للتشريعات التي تحيط البيئة بالحماية».

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وأشار البيان إلى اتخاذ النيابة «جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة، وعلى الأخص، توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث؛ كما تولت استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق».