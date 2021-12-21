اتفاقية تعاون بين إسبانيا وبرنامج أممي للمساهمة في تنظيم الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 11:58 صباحا
من توقيع إسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا اتفاقية تعاون لتنظيم الانتخابات في ليبيا، 21 ديسمبر 2021. (السفارة الإسبانية)

أعلن سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين إسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للمساهمة في تنظيم الانتخابات الليبية المقبلة.

وقال السفير في تغريدة على حساب السفارة بموقع «تويتر»، إن ذلك يأتي بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

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وأشار إلى توقيع اتفاقية مماثلة مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام من أجل إزالة الألغام في ليبيا.

والخميس، الماضي، بحث السفير الإسباني مع مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، العلاقات الليبية - الإسبانية، والأوضاع الراهنة، وأوجه التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأمن، والهجرة غير الشرعية، وقضايا الإرهاب الدولي، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

من توقيع إسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا اتفاقية تعاون لتنظيم الانتخابات في ليبيا، 21 ديسمبر 2021. (السفارة الإسبانية)
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