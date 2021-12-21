سرقة أسلاك كهرباء بطول 3330 مترا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 11:22 صباحا
عمود كهرباء في سرت تعرض للسرقة، 20 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

أعلن مدير دائرة توزيع الأودية بالشركة العامة للكهرباء منطقة سرت، مهندس أحمد علي الأزريق، سرقة أسلاك بطول 3330 مترًا.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن مجهولين عبثوا بـ 22 عمود نقل كهرباء على الخط المغذي للمركز الصحي القروي بمحلة الغربيات والمساكن المجاورة له.

كما أشار إلى تأثير الواقعة سلبا على انتظام التيار في المنطقة، في ظل ما تعانيه مدينة سرت من أضرار بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء، ونقص الإمكانات اللازمة للصيانة.

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وناشدت شركة الكهرباء سرت الجهات الأمنية، تحمل مسؤوليتها في ضبط المتورطين في تلك الوقائع.

وأمس الإثنين، رصدت الشركة وقائع السطو على ستة آلاف متر في ست مناطق هي «تاجوراء وقصر بن غشير وعين زارة وزليتن وترهونة وصبراتة»؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عديد المنازل والمحلات والمزارع.

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