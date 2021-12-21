543 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثماني وفيات و124 حالة حرجة و618 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «592»، إنه تسلم، الإثنين، 4438 عينة للكشف عن الفيروس، تبين سلبية 3895 منها، وإيجابية 543 بنسبة 12.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 382 ألفًا و884 حالة بينها 371 ألفًا و185 شفاءً، و6084 نشطة، و5615 وفاة.

وتلقى مليون و826 ألفًا و165 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما تلقى 792 ألفًا و527 شخصًا الجرعة الثانية.