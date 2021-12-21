فرنسا تدعو «المفوضية» لإعلان جدول زمني للانتخابات الليبية وفق خارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 11:10 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يتعين على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إعلان الجدول الزمني للانتخابات، وفق خارجة الطريق الليبية، التي حظيت بدعم القرار (2570) الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

ودعتها إلى الامتثال للبيان المعتمد في مؤتمر باريس من أجل ليبيا، الذي انعقد 12 نوفمبر الماضي، ووافقت عليه السلطات الانتقالية الليبية، وحظى بتأييد مجلس الأمن، حسب تصريح صحفي على موقع الوزارة الإلكتروني.

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وجاء التصريح ردا على سؤال حول إمكانية تنظيم الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، وعما إذا كان يتوافق إرجاؤها مع الأهداف المحددة إبان مؤتمر باريس.

ولفتت الوزارة إلى طلب المفوضية مهلة إضافية «ضرورية» لإتمام عملية إصدار قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية.

مفوضية الانتخابات تؤجل إعلان قوائم مرشحي البرلمان
وفي 13 ديسمبر، أعلنت المفوضية تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات البرلمانية؛ «لأن عدد طلبات الترشح فاق المتوقع»، مشيرة إلى أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، حيث تعكف على مراجعة البيانات في طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلبًا موزعة على 75 دائرة انتخابية.

كما ذكّرت الخارجية الفرنسية بتأكيد باريس والشركاء الدوليين في مؤتمر باريس، دعم تنظيم الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد، ومساندتها للمفوضية، مضيفة: «من الضروري دعم تطلعات الشعب الليبي إلى اختيار ممثليه، من خلال ضمان حسن سير العملية الانتخابية إلى نهايتها».

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