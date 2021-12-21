وليامز: ناقشت مع الحويج الحاجة إلى مزيد الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 09:52 صباحا
الحويج ووليامز، 20 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ملف الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت وليامز: «ناقشنا الحاجة إلى مزيد الإصلاحات الاقتصادية؛ لتلبية احتياجات الشعب الليبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، استعرض الحويج مسار تلك الإصلاحات، ومنها تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، إضافة إلى دور وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة بخصوص المسار الاقتصادي.

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ومنذ وصلت طرابلس لبدء مهمتها قبل نحو عشرة أيام، التقت وليامز الأسبوع الماضي، عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.

كما انتقلت يوم الجمعة الماضي، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية، وذلك وفق مهمتها التي تتمثل في «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية».

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