جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في بنغازي تتسلم حافلة من مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 08:57 صباحا
حافلة مقدمة من مؤسسة النفط لجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في بنغازي، 21 ديسمبر 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

تسلمت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في بنغازي حافلة حديثة تتسع لـ 12 راكبا من إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط؛ كمساهمة لدعم وتشجيع القائمين عليها.

ويستفاد من خدمات الجمعية، التي تأسست العام 1990، 350 من ذوي متلازمة داون، منهم 250 في القسم التعليمي والتأهيلي، و100 في النادي الاجتماعي الرياضي الثقافي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

حضر مراسم التسليم والاستلام رئيس الجمعية، محمد الورفلي، وممثلان لإدارة التنمية المستدامة محمد الجهاني وفاطمة قدير، بالإضافة إلى بعض موظفي الجمعية.

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